Об’єднані громади Дніпропетровщини з початку року отримали на розвиток 500 млн грн

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З початку року громади області отримали на розвиток майже 500 млн грн – 273 млн з обласного та місцевих бюджетів, понад 200 млн грн - з держбюджету. Про це у відповідь на журналістський запит УНН повідомив перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман.