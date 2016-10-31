Об’єднані громади Дніпропетровщини з початку року отримали на розвиток 500 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. З початку року громади області отримали на розвиток майже 500 млн грн – 273 млн з обласного та місцевих бюджетів, понад 200 млн грн - з держбюджету. Про це у відповідь на журналістський запит УНН повідомив перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман.
Чиновник повідомив, що за ці кошти громади реалізують 247 проектів розвитку територій.
Він зауважив, що Дніпропетровщина є лідером у впровадженні реформи з децентралізації.
"На сьогодні ми вже 16 громад, які вже рік прожили по новому. В цьому році створено ще 18 громад", - повідомив О.Кужман.
У відповіді на запит повідомляється, що в середньому після об'єднання бюджети громад зросли в 2 рази. Наприклад, Слобожанської – з 77 до 154 млн грн, Новопокровської – з 2,3 млн грн до 5,3 млн грн, Вакулівскої – з 1,9 млн грн до 4,3 млн грн.
"З початку року громади області отримали на розвиток майже 500 млн грн – 273 млн з обласного та місцевих бюджетів, понад 200 млн. грн з держбюджету. За ці кошти громади реалізують 247 проектів розвитку територій", - повідомив чиновник.
В 11-ти громадах створені ЦНАПи, в 9-ти громадах - опорні школи. Будуть створені 2 центри безпеки.
Як повідомляв УНН, за оцінками експерта з місцевого самоврядування та державного управління Руслана Плюща, майже всі прибутки громад, які вони отримали завдяки перерозподілу податків та фінансовій децентралізації, будуть спрямовані на забезпечення тих функцій, які місцевій владі передасть центральна влада. За словами експерта, коштів на розвиток майже не залишиться.
“Усі бюджетні субвенції, дотації, додаткове фінансування і перерозподіл залишків природно будуть використані в покритті витрат, але ймовірно не закриють всі потенційні "дірки“ місцевих бюджетів. У підсумку всі надприбутки, про які говорить Мінрегіон і місцева влада, підуть не на розвиток, а на елементарне життєзабезпечення”, — вважає Р.Плющ.
На думку експерта, найприкрішим є те, що всі успіхи реформи децентралізації нівелюються чиновниками на верхах.
“Життєво необхідний продуманий перерозподіл функцій, а не просто скидання фінансового баласту з держбюджету до місцевих. Ситуація ускладнюється непідготовленістю і безініцітівністю представників місцевої влади — продовжують чекати вказівки зверху, продовжують чекати фінансових вливань. Необхідно міняти мислення, працювати, вчити. Гроші повинні використовуватися ефективно”, — наголосив Р.Плющ.