Объединенные общины Днепропетровской области с начала года получили на развитие 500 млн грн

Чиновник сообщил, что на эти средства общины реализуют 247 проектов развития территорий.

Он отметил, что Днепропетровская область является лидером во внедрении реформы по децентрализации.

"На сегодняшний день мы имеем уже 16 общин, которые уже год прожили по-новому. В этом году создали еще 18 общин", - сообщил О.Кужман.

В ответе на запрос сообщается, что в среднем после объединения бюджеты общин выросли в 2 раза. Например, Слобожанской - с 77 до 154 млн грн, Новопокровской - с 2,3 млн грн до 5,3 млн грн, Вакуливской - с 1,9 млн грн до 4,3 млн грн.

"С начала года общины области получили на развитие почти 500 млн грн - 273 млн из областного и местных бюджетов, более 200 млн грн из госбюджета. За эти средства общины реализуют 247 проектов развития территорий", - сообщил чиновник.

В 11-ти общинах созданы ЦНАП, в 9-ти общинах - опорные школы. Будут созданы 2 центра безопасности.

Как сообщал УНН, по оценкам эксперта по местному самоуправлению и государственного управления Руслана Плюща, почти все доходы общин, которые они получили благодаря перераспределению налогов и финансовой децентрализации, будут направлены на обеспечение тех функций, которые местной власти передаст центральная власть. По словам эксперта, средств на развитие почти не останется.

"Все бюджетные субвенции, дотации, дополнительное финансирование и перераспределение остатков естественно будут использованы на покрытие расходов, но вероятно не закроют все потенциальные "дыры" местных бюджетов. В итоге все сверхприбыли, о которых говорит Минрегион и местная власть, пойдут не на развитие, а на элементарное жизнеобеспечение", - считает Р.Плющ.

По мнению эксперта, досадным является то, что все успехи реформы децентрализации нивелируются чиновниками на верхах.

"Жизненно необходимо продуманное перераспределение функций, а не просто сброс финансового балласта с госбюджета на местные. Ситуация осложняется неподготовленностью и безинициативностью представителей местной власти - продолжают ждать указания сверху, продолжают ждать финансовых вливаний. Необходимо менять мышление, работать, учить. Деньги должны использоваться эффективно", - подчеркнул Р.Плющ.