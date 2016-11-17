ОБСЄ: кількість переселенців в одному районі Донеччини зменшилась на 20 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ поспілкувалася начальником соцзабезу Покровська (колишній Красноармійськ – ред.) і виявилось, що кількість переселенців в районі зменшилась на 20 тисяч осіб, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
"Начальник управління соціального захисту в районній адміністрації підконтрольного урядові Покровська повідомив спостерігачам, що кількість зареєстрованих у районі ВПО зменшилась з 23 000 у червні до 4 484 осіб. За словами співрозмовника, різке зменшення є наслідком змін щодо впорядкування реєстрації ВПО та перевірки фактичного місця проживання, що їх уряд запровадив у червні 2016 року", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, станом на вересень 2016 року Мінсоцполітики облікувало майже 1,7 млн переселенців.