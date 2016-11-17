ОБСЕ: количество переселенцев в одном районе Донецкой области уменьшилась на 20 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ пообщалась с начальником собеса Покровска (бывший Красноармейск - ред.) и оказалось, что количество переселенцев в районе уменьшилось на 20 000 человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.
"Начальник управления социальной защиты в районной администрации подконтрольного правительству Покровска сообщил наблюдателям, что количество зарегистрированных в районе ВПЛ уменьшилось с 23000 в июне до 4484 человек. По словам собеседника, резкое уменьшение является следствием изменений по упорядочению регистрации ВПЛ и проверки фактического проживания, которые правительство ввело в июне 2016 года", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по состоянию на сентябрь 2016 года в Минсоцполитики учли почти 1,7 млн переселенцев.