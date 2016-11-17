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15 марта, 19:03 • 110190 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152518 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128928 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122089 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107884 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103044 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99069 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ОБСЕ: количество переселенцев в одном районе Донецкой области уменьшилась на 20 тысяч

ОБСЕ: количество переселенцев в одном районе Донецкой области уменьшилась на 20 тысяч

Киев • УНН

 • 9348 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ пообщалась с начальником собеса Покровска (бывший Красноармейск - ред.) и оказалось, что количество переселенцев в районе уменьшилось на 20 000 человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

"Начальник управления социальной защиты в районной администрации подконтрольного правительству Покровска сообщил наблюдателям, что количество зарегистрированных в районе ВПЛ уменьшилось с 23000 в июне до 4484 человек. По словам собеседника, резкое уменьшение является следствием изменений по упорядочению регистрации ВПЛ и проверки фактического проживания, которые правительство ввело в июне 2016 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по состоянию на сентябрь 2016 года в Минсоцполитики учли почти 1,7 млн переселенцев.

Украинские Национальные Новости

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