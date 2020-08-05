ОБСЄ допомагатиме Україні з реформою Держекоінспекції

"З 2017 року триває реформування Держекоінспекції. Найбільшою перепоною на цьому шляху є недосконале законодавство. Відсутність необхідної законодавчої бази. Однак є питання екології, що не можуть чекати зручного моменту. Це, передусім, питання екологічної безпеки", - написав Мальований.

Поміж тим, вирішення потребує екологічна ситуація на окупованому Донбасі у так званій "сірій зоні". Шахтні води та забруднення річок становлять справжню екологічну небезпеку не лише для цієї території, а й для Азовського моря та сусідніх областей України. Вже зараз космічна зйомка вертикального зміщення земної поверхні підтверджує значні зсуви (до 20 см) у зв’язку із затопленням використаних шахт.

Також потребує вирішення проблеми забруднення Чорного та Азовського морів, браконьєрства, незаконного переміщення небезпечних відходів, що потрапляють до України під виглядом будівельних матеріалів або палива, незаконних рубок тощо.

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"Є світовий досвід вирішення такого роду проблем і його треба врахувати під час розроблення змін до чинного законодавства щодо здійснення екоконтролю. Водночас, ми обговорили питання цифровізації. Зокрема, запровадження електронного кабінету інспектора, що буде передбачати збирання, накопичення та систематизацію, узагальнення та оприлюднення інформації про заходи державного нагляду (контролю), що дозволить Держекоінспекції працювати оперативніше й ефективніше", - зазначив голова відомства.

Повідомляється, що цифровізація також забезпечить автоматизацію ходу самих перевірок і дозволить на підставі ризик-орієнтованого підходу автоматизувати вибір підприємств для планових перевірок. Розв’язання цих завдань зробить роботу Держекоінспекції максимально прозорою й неупередженою.

"Ми підготуємо за допомогою фахівців з ОБСЄ проектні пропозиції для залучення іноземної допомоги для вирішення нагальних екологічних потреб України", - резюмував Мальований.

Як раніше повідомлялося в УНН, Україна та Угорщина узгодили перші кроки для порятунку Тиси.