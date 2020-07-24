Забруднення річок: Україна та Угорщина узгодили перші кроки для порятунку Тиси

"За підсумками наради під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та відповідно до доручення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, у Держекоінспекції сьогодні відбулася робоча зустріч з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто та головою Закарпатської облдержадміністрації Олексієм Петровим щодо проблеми засмічення закарпатських річок і потрапляння твердих побутових відходів до річки Тиса з України в Угорщину. Перші оперативні кроки вже визначено", - зазначив Мальований.

З його слів, оперативні кроки передбачають:

▪️ виявити та ліквідувати стихійні сміттєзвалища;

▪️ інвентаризувати легальні сміттєзвалища. Ті, що мають високий рівень підтоплення, необхідно закрити. Решту – консервувати та рекультивувати;

▪️ розробити схеми вивезення твердих побутових відходів з усіх населених пунктів. Поки що третина сіл не охоплена послугами централізованого вивезення сміття;

▪️ провести конкурси для виконавців робіт зі збору та перевезення сміття. Узгодити всі правові механізми. Отримати необхідні дозволи;

▪️ визначити джерела фінансування. Проблема в тому, що населення неспроможне платити й місцева влада не має бюджетів для вивезення сміття на паспортизовані полігони;

▪️ провести просвітницьку роботу з населенням щодо первинного сортування сміття;

▪️ спростити процедури передачі земельних ділянок для будівництва нових полігонів і сміттєпереробних заводів. Тут виникає проблема з обов’язковим проведенням громадських слухань. Проте жодна громада не дає згоду для будівництва таких об’єктів. Водночас всі офіційні сміттєзвалища практично переповненні, тому без грамотної організації нових місць для збору й переробки сміття Карпати просто перетворяться на стихійний смітник;

▪️ збільшити штрафні санкції за викид сміття в невстановлених місцях;

▪️ розчистити річища річок.

Зі слів очільника ДЕІ, під час зустрічі посол, у свою чергу, "запевнив, що Угорщина готова передати весь практичний і стратегічний досвід розв'язання проблем із засміченням річок".

"Серед них – влаштування дамб, робота барж-уловлювачів сміття, розв'язання бюрократичних питань, притягнення до відповідальності виробників щодо утилізації своєї продукції. Запланували організувати фахову зустріч угорських й українських експертів", - написав Мальований.

Нагадаємо, на початку липня президент Угорщини Янош Адер звернувся з листом до Президента України Володимира Зеленського, в якому повідомив про велику кількість відходів, які надходять в річку Тиса. Адер попросив Зеленського використати свій вплив, щоб зупинити забруднення.