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Загрязнение рек: Украина и Венгрия согласовали первые шаги для спасения Тисы

Загрязнение рек: Украина и Венгрия согласовали первые шаги для спасения Тисы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Во время встречи украинской и венгерской сторон на этой неделе были согласованы меры, направленные остановить засорение закарпатских рек и попадание отходов в реку Тиса из Украины в Венгрию. Об этом сообщил глава государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook, передает УНН.

"По итогам совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля и в соответствии с поручением министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, в Госэкоинспекции сегодня состоялась рабочая встреча с послом Венгрии в Украине Иштваном Ийдярто и главой Закарпатской облгосадминистрации Алексеем Петровым по проблеме засорения закарпатских рек и попадания твердых бытовых отходов в реку Тиса из Украины в Венгрию. Первые оперативные шаги уже определены", - отметил Малеваный.

По его словам, оперативные шаги предусматривают:
▪️ выявить и ликвидировать стихийные свалки;
▪️ инвентаризировать легальные свалки. Имеющие высокий уровень подтопления, необходимо закрыть. Остальные - консервировать и рекультивировать;
▪️ разработать схемы вывоза твердых бытовых отходов из всех населенных пунктов. Пока что треть сел не охвачена услугами централизованного вывоза мусора;
▪️ провести конкурсы для исполнителей работ по сбору и перевозке мусора. Согласовать все правовые механизмы. Получить необходимые разрешения;
▪️ определить источники финансирования. Проблема в том, что население не имеет возможности платить и местная власть не имеет бюджетов для вывоза мусора на паспортизованные полигоны;
▪️ провести просветительскую работу с населением по первичной сортировке мусора;
▪️ упростить процедуры передачи земельных участков для строительства новых полигонов и мусороперерабатывающих заводов. Здесь возникает проблема с обязательным проведением общественных слушаний. Однако ни одна община не дает согласие для строительство таких объектов. В то же время, все официальные свалки практически переполнены, поэтому без грамотной организации новых мест для сбора и переработки мусора Карпаты просто превратятся в стихийный мусорник;
▪️ увеличить штрафные санкции за выброс мусора в неустановленных местах;
▪️ расчистить русла рек.

По словам главы ГЭИ, во время встречи посол, в свою очередь, "заверил, что Венгрия готова передать весь практический и стратегический опыт решения проблем с засорением рек".

"Среди них - обустройство дамб, работа барж-ловушек мусора, решение бюрократических вопросов, привлечение к ответственности производителей по утилизации своей продукции. Запланировали организовать профессиональную встречу венгерских и украинских экспертов", - написал Малеваный.

Напомним, в начале июля президент Венгрии Янош Адер обратился с письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором сообщил о большом количестве отходов, которые поступают в реку Тиса. Адер попросил Зеленского использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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