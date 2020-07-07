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Президент Угорщини написав листа Зеленському через сміття в Тисі

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Президент Угорщини Янош Адер звернувся з листом до Президента України Володимира Зеленського, в якому повідомив про велику кількість відходів, які надходять в річку Тиса. Адер попросив Зеленського використати свій вплив, щоб зупинити забруднення, передає УНН із посиланням на лист, опублікований на сайті канцелярії угорського президента.

Так, в листі йдеться, що недавні повені, зокрема в західних областях України, призвели до забруднення великою кількістю пластику та інших відходів у водоймах Угорщини, що чинить серйозний вплив на екологію.

Адер зазначив, що угорський уряд раніше вже неодноразово звертався по допомогу до влади сусідніх країн, але за цим вжилося занадто мало істотних заходів.

Як зазначає президент Угорщини, основна причина забруднення полягає в тому, що населення скидає відходи в заплави річок.

"Я розчарований тим, що забруднення Тиси відходами не припинилося, попри численні попередження, і тепер являє собою тривалу загрозу для крихкої екосистеми річки", - сказав Адер.

Подібний лист був направлений угорським главою і президенту Румунії Клаусу Йоганнісу.

Як повідомляв УНН, на початку червня західні області України накрили сильні повені. В результаті станом на сьогодні досі підтоплені п'ять населених пунктів на Буковині.

Українські Національні Новини

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