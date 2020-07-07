После паводков на западе Украины остаются подтопленными пять городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. После паводков на западе Украины до сих пор подтоплены пять населенных пунктов на Буковине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
По данным ГСЧС, по состоянию на 7:00 7 июля на территории западных областей остаются подтопленными:
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- 5 (было 349) населенных пунктов в Черновицкой области;
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- 10 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (8), Тернопольская (2));
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- 36 (было 22 тыс. 182) приусадебных участков (Черновицкая (32), Тернопольская (4)).
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Разрушены 202,4 км (было 280 км) автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1).
Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях.
Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1 тыс. 324 человека. В общем откачано более 367 тыс. куб. м воды, доставлено для населения с начала работ около 51,965 т воды.
Напомним, на Прикарпатье обнаружили тело пропавшей во время пика паводков женщины.