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На Прикарпатті виявили тіло зниклої під час піку паводків жінки

На Прикарпатті виявили тіло зниклої під час піку паводків жінки

Київ • УНН

 • 13186 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. На Прикарпатті на березі річки виявили тіло жінки, яка зникла під час піку паводків. Вона втопилася. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

"2 липня близько 11:00 у селі Пнів в Надвірнянському районі на березі річки Бистриця-Надвірнянська місцевими жителями виявлено, без ознак життя, тіло громадянки, 1955 р.н., пошуки якої тривали із 2 5червня. Попередня причина смерті – механічна асфіксія через утоплення", - вказали в управлінні.

Нагадаємо, наприкінці червня на захід України, у тому числі Карпатський регіон, обрушилися паводки. На ранок 3 липня досі підтоплено 11 населених пунктів.

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