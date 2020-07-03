На Прикарпатті виявили тіло зниклої під час піку паводків жінки

"2 липня близько 11:00 у селі Пнів в Надвірнянському районі на березі річки Бистриця-Надвірнянська місцевими жителями виявлено, без ознак життя, тіло громадянки, 1955 р.н., пошуки якої тривали із 2 5червня. Попередня причина смерті – механічна асфіксія через утоплення", - вказали в управлінні.

Нагадаємо, наприкінці червня на захід України, у тому числі Карпатський регіон, обрушилися паводки. На ранок 3 липня досі підтоплено 11 населених пунктів.