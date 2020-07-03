На Прикарпатье обнаружили тело пропавшей во время пика паводков женщины

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 35043 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 53035 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 109683 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118671 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121936 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 159487 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118969 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 148029 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104738 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102962 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

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На Прикарпатье обнаружили тело пропавшей во время пика паводков женщины

На Прикарпатье обнаружили тело пропавшей во время пика паводков женщины

Киев  •  УНН

 • 13185 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. На Прикарпатье на берегу реки обнаружили тело женщины, пропавшей во время пика паводков. Она утонула. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"2 июля около 11:00 в селе Пнив в Надвирнянском районе на берегу реки Быстрица-Надворнянская местными жителями обнаружено, без признаков жизни, тело гражданки, 1955 г.р., поиски которой продолжались с 25 июня. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через утопление", - указали в управлении.

Напомним, в конце июня на запад Украины, в том числе Карпатский регион, обрушились наводнения. На утро 3 июля до сих пор подтоплены 11 населенных пунктов.

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