На Прикарпатье обнаружили тело пропавшей во время пика паводков женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. На Прикарпатье на берегу реки обнаружили тело женщины, пропавшей во время пика паводков. Она утонула. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"2 июля около 11:00 в селе Пнив в Надвирнянском районе на берегу реки Быстрица-Надворнянская местными жителями обнаружено, без признаков жизни, тело гражданки, 1955 г.р., поиски которой продолжались с 25 июня. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через утопление", - указали в управлении.
Напомним, в конце июня на запад Украины, в том числе Карпатский регион, обрушились наводнения. На утро 3 июля до сих пор подтоплены 11 населенных пунктов.