Паводки на заході України: досі підтоплено 11 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. На сьогоднішній ранок на території західних областей України, на які обрушився паводок, залишається підтопленими 11 населених пунктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
Так, станом на 3 липня:
Залишаються підтопленими:
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- 11 населених пунктів (Чернівецька (7), Львівська (2) та Тернопільська (2) області);
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- 15 будинків у Тернопільській області;
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- 81 підвал (Івано-Франківська (59), Тернопільська (15), Чернівецька (4) та Львівська (3) області);
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- 172 присадибні ділянки (Тернопільська (99), Чернівецька (62), Івано-Франківська (9) та Львівська (2) області).
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Зруйновано:
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- 202,5 км автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та Львівська (0,08) області);
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- 95 мостів у Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1) областях.
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Пошкоджено:
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- 549 км автодоріг та 212 мостів у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів), Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 14 мостів) та Львівській (0,2 км автодоріг) областях.
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Водночас вказано, що у ніч на 3 липня на більшій частині території Закарпаття пройшли короткочасні зливові дощі з грозами. Подекуди негода призвела до локальних підтоплень дворогосподарств - у Свалявському та Мукачівському районах.
Напередодні після паводків на заході України залишалися підтопленими 12 населених пунктів.