Паводки на западе Украины: до сих пор подтоплены 11 городов и сел

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КИЕВ. 3 июля. УНН. На сегодняшнее утро на территории западных областей Украины, на которые обрушился паводок, остаются подтопленными 11 населенных пунктов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

По состоянию на 3 июля:

Остаются подтопленными:

  • 11 населенных пунктов (Черновицкая (7), Львовская (2) и Тернопольская (2) области);
  • 15 домов в Тернопольской области;
  • 81 подвал (Ивано-Франковская (59), Тернопольская (15), Черновицкая (4) и Львовская (3) области);
  • 172 приусадебные участки (Тернопольская (99), Черновицкая (62), Ивано-Франковская (9) и Львовская (2) области).

Разрушены:

  • 202,5 км автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области)
  • 95 мостов в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.

Повреждено:

  • 549 км автодорог и 212 мостов в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км автодорог и 14 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог) областях.

В то же время указано, что в ночь на 3 июля на большей части территории Закарпатья прошли кратковременные ливневые дожди с грозами. Кое-где непогода привела к локальным подтоплениям домохозяйств - в Свалявском и Мукачевском районах.

Накануне после паводков на западе Украины оставались подтопленными 12 населенных пунктов.

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