Паводки на западе Украины: до сих пор подтоплены 11 городов и сел

По состоянию на 3 июля:

Остаются подтопленными:



11 населенных пунктов (Черновицкая (7), Львовская (2) и Тернопольская (2) области);



15 домов в Тернопольской области;



81 подвал (Ивано-Франковская (59), Тернопольская (15), Черновицкая (4) и Львовская (3) области);



172 приусадебные участки (Тернопольская (99), Черновицкая (62), Ивано-Франковская (9) и Львовская (2) области).



Разрушены:



202,5 км автодорог (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и Львовская (0,08) области)



95 мостов в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях.



Повреждено:



549 км автодорог и 212 мостов в Ивано-Франковской (507,6 км дорог и 198 мостов), Черновицкой (40,9 км автодорог и 14 мостов) и Львовской (0,2 км автодорог) областях.



В то же время указано, что в ночь на 3 июля на большей части территории Закарпатья прошли кратковременные ливневые дожди с грозами. Кое-где непогода привела к локальным подтоплениям домохозяйств - в Свалявском и Мукачевском районах.

Накануне после паводков на западе Украины оставались подтопленными 12 населенных пунктов.