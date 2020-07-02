ДСНС: після паводків на заході України залишаються підтопленими 12 населених пунктів

ukru
Ексклюзив
11:44 • 11119 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 69084 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 108255 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 110835 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 169027 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 140276 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 147939 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148757 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129379 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183314 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

Як російсько-українське "енергетичне припинення вогню" може вплинути на війну - аналіз Bloomberg

20 березня, 02:30 • 40326 перегляди
Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

20 березня, 03:17 • 128227 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 114428 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 114652 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 103346 перегляди
Публікації
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 11074 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 69034 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 108245 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 110826 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 103346 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 2243 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 106097 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 106609 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 124196 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 140636 перегляди
Актуальне
ДСНС: після паводків на заході України залишаються підтопленими 12 населених пунктів

ДСНС: після паводків на заході України залишаються підтопленими 12 населених пунктів

Київ • УНН

 • 10238 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Станом на 7:00 2 липня внаслідок негоди залишаються підтопленими 12 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернівецькій — 8, Львівській — 2 та Тернопільській — 2. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДСНС.

Зокрема, станом на ранок четверга підтоплено:

— 113 (було 14 тис. 456) будинків у Тернопільській та Чернівецькій областях;

— 1 (було 18) об’єкт соціальної та побутової сфери у Чернівецькій області;

— затоплено 159 (було 7 тис. 225) підвалів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Львівській областях;

— 379 присадибних ділянок (було 22 тис. 182) (Тернопільська (194), Чернівецька (171), Івано-Франківська (12) та Львівська (2);

Зокрема, було зруйновано:

— 202,5 км автодоріг (було 278) (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4), Львівська (0,08);

— 95 мостів (було 95) у Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1);

Негода також пошкодила 549 км автодоріг (було 653) та 212 мостів (було 265) Івано-Франківська (507 км доріг та 198 мостів), Чернівецька (40,9 км автодоріг та 14 мостів) та Львівська (0,2 км автодоріг) області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Червоний хрест надасть допомогу для подолання наслідків повеней на заході України — Стефанішина

“Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та (відселено) з початку робіт — 2 тис. 523 особи, протягом доби відкачано близько 28 тис. 630 м куб. води (з початку робіт — понад 295 тис. 130 м куб), розчищено 1,125 км автодоріг (з початку робіт — близько 15 км), 967 м русла річок (з початку робіт — близько 4,6 км), доставлено для населення продуктів харчування (з початку робіт — близько 10 т) та здійснено підвіз 7 тис. л питної води місцевим мешканцям (з початку робіт — 33 тис. 465 л)”, — повідомили рятувальники.

“Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 648 чоловік та 234 одиниці техніки, з них від ДСНС 459 чоловік особового складу та 167 одиниць техніки (з них 2 гелікоптери)”, — резюмували у пресцентрі.

Нагадаємо, у Херсоні випала половина місячної норми опадів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32