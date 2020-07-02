ДСНС: після паводків на заході України залишаються підтопленими 12 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Станом на 7:00 2 липня внаслідок негоди залишаються підтопленими 12 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернівецькій — 8, Львівській — 2 та Тернопільській — 2. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДСНС.
Зокрема, станом на ранок четверга підтоплено:
— 113 (було 14 тис. 456) будинків у Тернопільській та Чернівецькій областях;
— 1 (було 18) об’єкт соціальної та побутової сфери у Чернівецькій області;
— затоплено 159 (було 7 тис. 225) підвалів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Львівській областях;
— 379 присадибних ділянок (було 22 тис. 182) (Тернопільська (194), Чернівецька (171), Івано-Франківська (12) та Львівська (2);
Зокрема, було зруйновано:
— 202,5 км автодоріг (було 278) (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4), Львівська (0,08);
— 95 мостів (було 95) у Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1);
Негода також пошкодила 549 км автодоріг (було 653) та 212 мостів (було 265) Івано-Франківська (507 км доріг та 198 мостів), Чернівецька (40,9 км автодоріг та 14 мостів) та Львівська (0,2 км автодоріг) області.
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“Силами ДСНС врятовано, евакуйовано та (відселено) з початку робіт — 2 тис. 523 особи, протягом доби відкачано близько 28 тис. 630 м куб. води (з початку робіт — понад 295 тис. 130 м куб), розчищено 1,125 км автодоріг (з початку робіт — близько 15 км), 967 м русла річок (з початку робіт — близько 4,6 км), доставлено для населення продуктів харчування (з початку робіт — близько 10 т) та здійснено підвіз 7 тис. л питної води місцевим мешканцям (з початку робіт — 33 тис. 465 л)”, — повідомили рятувальники.
“Всього до ліквідації наслідків негоди залучалося 648 чоловік та 234 одиниці техніки, з них від ДСНС 459 чоловік особового складу та 167 одиниць техніки (з них 2 гелікоптери)”, — резюмували у пресцентрі.
Нагадаємо, у Херсоні випала половина місячної норми опадів.