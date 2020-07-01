У Херсоні випала половина місячної норми опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Херсоні вчора, 30 червня, випала половина місячної норми опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Херсонської міської ради.
"30 червня, протягом 3-х годин, у Херсоні випало 20,6 мм опадів, що складає половину місячної норми (45 мм)", - проінформували у міськраді, посилаючись на обласний центр з гідрометеорології.
За даними міськради, унаслідок стихії у місті було повалено 11 дерев. З них сім, як зазначається, уже прибрали працівники підрозділів Головного управління ДСНС в області та підрядних організацій департаменту житлово-комунального господарства міськради.
Як повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС в області, одне з дерев, що впало, пошкодило автомобілі. Також рятувальникам довелося відкачувати воду у житлових будинках.
"30 червня у другій половині дня в результаті проливного дощу та шквального вітру в м. Херсон були повалені дерева та підтоплені присадибні ділянки. Рятувальникам довелось майже всю ніч ліквідовувати наслідки негоди. Зокрема, було здійснено 5 виїздів на прибирання аварійних дерев, одне з яких пошкодило 2 легкових автомобіля. Відкачали воду у трьох житлових будинках та на восьми присадибних ділянках", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, негода не оминула й Одесу. Так, вчора вдень там пройшла сильна злива, внаслідок чого затопило проїжджу частину у центрі міста.