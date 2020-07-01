В Херсоне выпала половина месячной нормы осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Херсоне вчера, 30 июня, выпала половина месячной нормы осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонского городского совета.
"30 июня, в течение 3-х часов, в Херсоне выпало 20,6 мм осадков, что составляет половину месячной нормы (45 мм)", - проинформировали в горсовете, ссылаясь на областной центр по гидрометеорологии.
По данным горсовета, в результате стихии в городе было повалено 11 деревьев. Из них семь, как отмечается, уже убрали работники подразделений Главного управления ГСЧС в области и подрядных организаций департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, одно из упавших деревьев повредило автомобили. Также спасателям пришлось откачивать воду в жилых домах.
"30 июня во второй половине дня в результате проливного дождя и шквального ветра в г. Херсон были повалены деревья и подтоплены приусадебные участки. Спасателям пришлось почти всю ночь ликвидировать последствия непогоды. В частности, было осуществлено 5 выездов на уборку аварийных деревьев, одно из которых повредило 2 легковых автомобиля. Откачали воду в трех жилых домах и на восьми приусадебных участках", - отметили в ГСЧС .
Напомним, непогода не обошла стороной и Одессу. Так, вчера днем там прошел сильный ливень, в результате чего затопило проезжую часть в центре города.