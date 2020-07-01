Червоний хрест надасть допомогу для подолання наслідків повеней на заході України — Стефанішина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Червоний хрест погодився надати Україні гуманітарну допомогу для подолання наслідків затоплення в західних областях. Про це передає УНН із посиланням на Євроінтеграційний портал, яким опікується Офіс віцепрем'єра.
"Ольга Стефанішина зустрілася з керівництвом Національного комітету Червоного хреста України, який погодився надати гуманітарну допомогу для подолання наслідків підтоплень в Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях", - йдеться в повідомленні.
Віце-прем'єр-міністр з євроінтеграції Ольга Стефанішина сьогодні підписала доручення, згідно з яким Мінрегіон, Мінсоцполітики та ДСНС мають сформувати Перелік першочергових потреб для вищевказаних областей в одноденний строк.
Уточнюється, що ця допомога є додатковою до тієї, яку раніше уряд України виділив своїм рішенням з резервного фонду на суму понад 700 млн грн.
"За попередніми оцінками найбільш пріоритетними потребами для постраждалого населення є наступне:
-
- життєзабезпечення евакуйованих та постраждалих осіб (облаштування місць тимчасового проживання, харчування, забезпечення одягом, продуктами, предметами першої необхідності тощо);
-
- відновлення сталої роботи об'єктів комунального господарства, які потрібні для підтримання безпечної життєдіяльності, зокрема водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, системи електро- та газопостачання;
-
- забезпечення засобами санітарно-епідеміологічного контролю для попередження спалахів інфекційних захворювань;
-
- надання соціальної допомоги, включно з фінансовою;
-
- відновлення зруйнованих будівель та споруд, а також критично важливих об'єктів інфраструктури постраждалих регіонів", - йдеться в повідомленні.
-
Як зазначається, після отримання даних про обсяги та переліку першочергових потреб Стефанішина продовжить переговори з представниками Червоного Хреста в Україні для якнайшвидшого отримання гуманітарної допомоги для західних областей, які постраждали від повеней та їх наслідків.
Нагадаємо, негода на заході України завдала збитків інфраструктурі на 234 млн грн.