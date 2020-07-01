Красный крест предоставит помощь для преодоления последствий наводнений на западе Украины — Стефанишина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Красный крест согласился предоставить Украине гуманитарную помощь для преодоления последствий затопления в западных областях. Об этом передает УНН со ссылкой на Евроинтеграционный портал, которым занимается Офис вице-премьера.
"Ольга Стефанишина встретилась с руководством Национального комитета Красного креста Украины, который согласился предоставить гуманитарную помощь для преодоления последствий подтоплений в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении.
Вице-премьер-министр по евроинтеграции Ольга Стефанишина сегодня подписала поручение, согласно которому Минрегион, Минсоцполитики и ГСЧС должны сформировать перечень первоочередных потребностей для вышеуказанных областей в однодневный срок.
Уточняется, что эта помощь является дополнительной к той, которую ранее правительство Украины выделило своим решением из резервного фонда на сумму более 700 млн грн.
"По предварительным оценкам наиболее приоритетными потребностями для пострадавшего населения является следующее:
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- жизнеобеспечение эвакуированных и пострадавших (обустройство мест временного проживания, питания, обеспечения одеждой, продуктами, предметами первой необходимости и т.д.);
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- восстановление устойчивой работы объектов коммунального хозяйства, которые нужны для поддержания безопасной жизнедеятельности, в частности водопроводно-канализационных сооружений и сетей, системы электро- и газоснабжения;
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- обеспечение средствами санитарно-эпидемиологического контроля для предупреждения вспышек инфекционных заболеваний;
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- оказание социальной помощи, включая финансовую;
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- восстановление разрушенных зданий и сооружений, а также критически важных объектов инфраструктуры пострадавших регионов", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, после получения данных об объемах и перечня первоочередных потребностей Стефанишина продолжит переговоры с представителями Красного Креста в Украине для скорейшего получения гуманитарной помощи для западных областей, пострадавших от наводнений и их последствий.
Напомним, непогода на западе Украины нанесла ущерб инфраструктуре на 234 млн грн.