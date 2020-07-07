Після паводків на заході України залишаються підтопленими п'ять міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Після паводків на заході України досі підтоплено п'ять населених пунктів на Буковині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
За даними ДСНС, станом на 7 годину 7 липня на території західних областей залишається підтопленими:
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- 5 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області;
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- 10 (було 7 тис. 225) підвалів (Івано-Франківська (8), Тернопільська (2));
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- 36 (було 22 тис. 182) присадибних ділянок (Чернівецька (32), Тернопільська (4)).
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Зруйновано 202,4 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1).
Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,6 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.
Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи. Загалом відкачано понад 367 тис. куб. м води, доставлено для населення з початку робіт близько 51,965 т води.
Нагадаємо, на Прикарпатті виявили тіло зниклої під час піку паводків жінки.