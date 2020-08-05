ОБСЕ будет помогать Украине с реформой Госэкоинспекции

КИЕВ. 5 августа. УНН. Координатор проектов ОБСЕ в Украине будет оказывать поддержку по реформированию Госэкоинспекции. Об этом договорился вчера на рабочей встрече с представителями ОБСЕ - национальным менеджером программы Ярославом Юрцабой и национальным специалистом проектов Аллой Ющук глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.