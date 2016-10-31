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Обсяги виконаних з початку року у столиці будівельних робіт перевищив 10 млрд грн

Обсяги виконаних з початку року у столиці будівельних робіт перевищив 10 млрд грн

Київ • УНН

 • 4996 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Протягом січня-вересня у Києві було виконано будівельних робіт на понад 10 млрд грн. Про це свідчить інформація оприлюднена Державною службою статистики України, повідомляє УНН.

Обсяг виконаних з початку року будівельних робіт у столиці становить 10,7 млрд. грн. З серпня по вересень у столиці було виконано будівельних робіт на суму 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, підприємства України в січні-вересні 2016 р. виконали будівельних робіт на суму 43,9 млрд грн, що на 13,2% більше аналогічного періоду 2015 р.

Як повідомляв УНН, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.

В Україні, після деякого спаду на початку 2015 року, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами. Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” повідомив, що за 2015 рік ввів у експлуатацію більше 300 тис. кв. метрів житла. У 2016 року холдинг планує ввести в експлуатацію від 360 до 400 тисяч квадратних метрів житла.

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