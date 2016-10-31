Объемы выполненных с начала года в столице строительных работ превысили 10 млрд грн

Объем выполненных с начала года строительных работ в столице составляет 10,7 млрд грн. С августа по сентябрь в столице было выполнено строительных работ на сумму 1,7 млрд грн.

Напомним, предприятия Украины в январе-сентябре 2016 года выполнили строительных работ на сумму 43,9 млрд грн, что на 13,2% больше аналогичного периода 2015 года.

Как сообщал УНН, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированая в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада в начале 2015 года, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами. Например, крупнейший столичный застройщик ОАО "ХК "Киевгорстрой " сообщил, что за 2015 год ввел в эксплуатацию более 300 тыс. кв. метров жилья. За 2016 год холдинг планирует ввести в эксплуатацию от 360 до 400 тысяч квадратных метров жилья.