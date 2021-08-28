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Обстріли на Донбасі: уже троє військових поранено

Обстріли на Донбасі: уже троє військових поранено

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Кількість військових, які отримали поранення під час обстрілу на Донбасі, зросла до трьох, передає УНН із посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Цитата

"В результаті обстрілу троє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Українські військові надали адекватну відповідь на обстріл російсько-окупаційних військ, що змусило ворога припинити вогневу активність. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

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Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо

Як повідомив УНН керівник Авдіївської військово-цивільної адміністрації (ВЦА), терористи обстріляли промислову базу, де знаходяться українські військовослужбовці. База знаходиться біля п’ятиповерхових житлових будинків.

За даними Укрзалізниці, через обстріл бойовиків на Донбасі працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

Також повідомлялося, що під час обстрілу, який почався о 6:15, один український військовий отримав поранення.

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