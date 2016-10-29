Росія заявила про посилення обстрілів Алеппо і загибель 15 цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Бойовики в кілька разів посилили обстріл житлових районів Алеппо, за добу загинули 15 мирних жителів, більше 150 поранені, повідомили в російському Центрі примирення ворогуючих сторін в САР, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
За даними військових, тільки за минулу добу по місту випустили понад 100 снарядів.
"Всього за останню добу в Алеппо загинуло 15 мирних жителів, більше 150 отримали поранення різного ступеня тяжкості. В основному осколкові поранення ніг, рук і черевної порожнини", - повідомили в Центрі.
Напередодні під удар потрапили вісім районів міста Алеппо. Як повідомляє російське інформагентство, бойовики використовують газові балони, начинені вибухівкою, міни кустарного виробництва і некеровані снаряди. Бойовики намагаються завдати якомога більших збитків школам, лікарням та соціальній інфраструктурі.