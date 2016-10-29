Россия заявила об усилении обстрелов Алеппо и гибели 15 гражданских

По данным военных, только за минувшие сутки по городу выпустили более 100 снарядов.

"Всего за последние сутки в Алеппо погибли 15 мирных жителей, более 150 получили ранения различной степени тяжести. В основном осколочные ранения ног, рук и брюшной полости", - сообщили в Центре.

Накануне под удар попали восемь районов города Алеппо. Как сообщает российское информагентство, боевики используют газовые баллоны, начиненные взрывчаткой, мины кустарного производства и неуправляемые снаряды. Боевики пытаются нанести как можно больший ущерб школам, больницам и социальной инфраструктуре.