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Обстріл села на Харківщині: 67-річна жінка померла в лікарні

Обстріл села на Харківщині: 67-річна жінка померла в лікарні

Київ • УНН

 • 21237 перегляди

У лікарні померла 67-річна жінка, поранена під час обстрілу села Лелюківка Харківської області.

Через ворожий обстріл села Лелюківка на Харківщині 67-річна жінка, яка отримала поранення померла в лікарні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Близько 12 години окупанти обстріляли село Лелюківку Шевченківської громади, що на Куп'янщині. На жаль, 67-річна жителька, яка отримала поранення внаслідок обстрілів, померла в лікарні,

- написав Синєгубов.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що 67-річну жінку, яка отримала травми через обстріл села Лелюківка була доставлена до медичного закладу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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