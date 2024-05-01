Обстріл села на Харківщині: 67-річна жінка померла в лікарні
Київ • УНН
У лікарні померла 67-річна жінка, поранена під час обстрілу села Лелюківка Харківської області.
Через ворожий обстріл села Лелюківка на Харківщині 67-річна жінка, яка отримала поранення померла в лікарні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Близько 12 години окупанти обстріляли село Лелюківку Шевченківської громади, що на Куп'янщині. На жаль, 67-річна жителька, яка отримала поранення внаслідок обстрілів, померла в лікарні,
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Раніше повідомлялося, що 67-річну жінку, яка отримала травми через обстріл села Лелюківка була доставлена до медичного закладу.