Обстрел села на Харьковщине: 67-летняя женщина умерла в больнице

Из-за вражеского обстрела села Лелюковка на Харьковщине 67-летняя женщина, которая получила ранения умерла в больнице. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Около 12 часов оккупанты обстреляли село Лелюковка Шевченковской громады, что на Купянщине. К сожалению, 67-летняя жительница, которая получила ранения в результате обстрелов, умерла в больнице, - написал Синегубов.

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Ранее сообщалось, что 67-летнюю женщину, которая получила травмы из-за обстрела села Лелюковка была доставлена в медицинское учреждение.