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ОБСЄ має стати майданчиком відповідальності рф, а не діалогу з нею - Кулеба

Київ • УНН

 • 37113 перегляди

Міністр закордонних справ України закликав ОБСЄ стати платформою для притягнення Росії до відповідальності за її злочини під час війни в Україні, а не форумом для діалогу.

ОБСЄ має стати майданчиком відповідальності рф, а не діалогу з нею - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ використати всі наявні та створити нові механізми для протидії злочинам, наголосивши на необхідно організації стати майданчиком відповідності рф, а не діалогу з нею. Про це Кулеба заявив під час виступу на спеціальному розширеному засіданні Постійної Ради ОБСЄ, повідомляє МЗС, передає УНН.

Деталі

Під час виступу, Кулеба закликав ОБСЄ використати всі наявні та створити нові механізми для протидії сексуальним злочинам російських окупантів і звільнення цивільних заручників, яких росіяни утримують в неволі.

Допоки росія краде наших дітей, викрадає цивільних осіб, здійснює напади на цивільну інфраструктуру, руйнує навколишнє середовище та вчиняє інші злочини, ОБСЄ має бути майданчиком відповідності рф, а не діалогу з нею. 

- сказав Кулеба.

Він зазначив, що за час агресії проти України, російські злочинці вчинили буквально всі типи звірств, перераховані у Римському статуті, а також наголосив, що ОБСЄ може зробити свій внесок у досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, передбаченого Формулою миру Президента Володимира Зеленського.

"ОБСЄ може і повинна бути більш активною та оперативною у застосуванні існуючих інструментів і розробці нових задля допомоги у поверненні незаконно депортованих до росії українських дітей та цивільних полонених, які є найбільш вразливою групою, що залишається поза увагою міжнародної спільноти", – додав міністр.

Також очільник МЗС закликав ОБСЄ приділити більшу уваги утискам етнічних груп у росії та розповів про неможливість співпраці міжнародних організацій з країною-агресором.

Не може бути конструктивної взаємодії з москвою ні в ОБСЄ, ні в ООН, доки росія продовжуватиме розхитувати наші суспільства, зокрема через втручання у вибори, кібератаки й пропаганду, використання мігрантів як зброї, через продовольство та енергетику. А також доки росія триматиме трьох співробітників ОБСЄ в незаконному ув'язненні. Спільна політика ізоляції спонукатиме Росію звільнити їх без будь-яких передумов. 

- додав Кулеба.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ООН використати всі інструменти для повернення додому українських дітей, викрадених росією під час її війни проти України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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