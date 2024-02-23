ОБСЄ має стати майданчиком відповідальності рф, а не діалогу з нею - Кулеба
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України закликав ОБСЄ стати платформою для притягнення Росії до відповідальності за її злочини під час війни в Україні, а не форумом для діалогу.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ОБСЄ використати всі наявні та створити нові механізми для протидії злочинам, наголосивши на необхідно організації стати майданчиком відповідності рф, а не діалогу з нею. Про це Кулеба заявив під час виступу на спеціальному розширеному засіданні Постійної Ради ОБСЄ, повідомляє МЗС, передає УНН.
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Під час виступу, Кулеба закликав ОБСЄ використати всі наявні та створити нові механізми для протидії сексуальним злочинам російських окупантів і звільнення цивільних заручників, яких росіяни утримують в неволі.
Допоки росія краде наших дітей, викрадає цивільних осіб, здійснює напади на цивільну інфраструктуру, руйнує навколишнє середовище та вчиняє інші злочини, ОБСЄ має бути майданчиком відповідності рф, а не діалогу з нею.
Він зазначив, що за час агресії проти України, російські злочинці вчинили буквально всі типи звірств, перераховані у Римському статуті, а також наголосив, що ОБСЄ може зробити свій внесок у досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру, передбаченого Формулою миру Президента Володимира Зеленського.
"ОБСЄ може і повинна бути більш активною та оперативною у застосуванні існуючих інструментів і розробці нових задля допомоги у поверненні незаконно депортованих до росії українських дітей та цивільних полонених, які є найбільш вразливою групою, що залишається поза увагою міжнародної спільноти", – додав міністр.
Також очільник МЗС закликав ОБСЄ приділити більшу уваги утискам етнічних груп у росії та розповів про неможливість співпраці міжнародних організацій з країною-агресором.
Не може бути конструктивної взаємодії з москвою ні в ОБСЄ, ні в ООН, доки росія продовжуватиме розхитувати наші суспільства, зокрема через втручання у вибори, кібератаки й пропаганду, використання мігрантів як зброї, через продовольство та енергетику. А також доки росія триматиме трьох співробітників ОБСЄ в незаконному ув'язненні. Спільна політика ізоляції спонукатиме Росію звільнити їх без будь-яких передумов.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав ООН використати всі інструменти для повернення додому українських дітей, викрадених росією під час її війни проти України.