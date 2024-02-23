ОБСЕ должна стать площадкой ответственности рф, а не диалога с ней - Кулеба
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины призвал ОБСЕ стать платформой для привлечения России к ответственности за ее преступления во время войны в Украине, а не форумом для диалога.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ использовать все имеющиеся и создать новые механизмы для противодействия преступлениям, отметив необходимость организации стать площадкой соответствия РФ, а не диалога с ней. Об этом Кулеба заявил во время выступления на специальном расширенном заседании Постоянного Совета ОБСЕ, сообщает МИД, передает УНН.
Детали
Во время выступления, Кулеба призвал ОБСЕ использовать все имеющиеся и создать новые механизмы для противодействия сексуальным преступлениям российских оккупантов и освобождения гражданских заложников, которых россияне удерживают в неволе.
Пока россия ворует наших детей, похищает гражданских лиц, совершает нападения на гражданскую инфраструктуру, разрушает окружающую среду и совершает другие преступления, ОБСЕ должна быть площадкой соответствия рф, а не диалога с ней.
Он отметил, что за время агрессии против Украины, российские преступники совершили буквально все типы зверств, перечисленные в Римском статуте, а также подчеркнул, что ОБСЕ может внести свой вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, предусмотренного Формулой мира Президента Владимира Зеленского.
"ОБСЕ может и должна быть более активной и оперативной в применении существующих инструментов и разработке новых для помощи в возвращении незаконно депортированных в Россию украинских детей и гражданских пленных, которые являются наиболее уязвимой группой, которая остается без внимания международного сообщества", - добавил министр.
Также глава МИД призвал ОБСЕ уделить больше внимания притеснениям этнических групп в России и рассказал о невозможности сотрудничества международных организаций со страной-агрессором.
Не может быть конструктивного взаимодействия с Москвой ни в ОБСЕ, ни в ООН, пока Россия будет продолжать расшатывать наши общества, в частности через вмешательство в выборы, кибератаки и пропаганду, использование мигрантов в качестве оружия, через продовольствие и энергетику. А также пока Россия будет держать трех сотрудников ОБСЕ в незаконном заключении. Совместная политика изоляции будет побуждать Россию освободить их без каких-либо предпосылок.
Напомним
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ООН использовать все инструменты для возвращения домой украинских детей, похищенных Россией во время ее войны против Украины.
ОБСЕ должна стать площадкой ответственности рф, а не диалога с ней - Кулеба
Министр иностранных дел Украины призвал ОБСЕ стать платформой для привлечения России к ответственности за ее преступления во время войны в Украине, а не форумом для диалога.
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