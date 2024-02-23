ОБСЕ должна стать площадкой ответственности рф, а не диалога с ней - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ использовать все имеющиеся и создать новые механизмы для противодействия преступлениям, отметив необходимость организации стать площадкой соответствия РФ, а не диалога с ней. Об этом Кулеба заявил во время выступления на специальном расширенном заседании Постоянного Совета ОБСЕ, сообщает МИД, передает УНН.

Детали

Во время выступления, Кулеба призвал ОБСЕ использовать все имеющиеся и создать новые механизмы для противодействия сексуальным преступлениям российских оккупантов и освобождения гражданских заложников, которых россияне удерживают в неволе.

Пока россия ворует наших детей, похищает гражданских лиц, совершает нападения на гражданскую инфраструктуру, разрушает окружающую среду и совершает другие преступления, ОБСЕ должна быть площадкой соответствия рф, а не диалога с ней. - сказал Кулеба.

Он отметил, что за время агрессии против Украины, российские преступники совершили буквально все типы зверств, перечисленные в Римском статуте, а также подчеркнул, что ОБСЕ может внести свой вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, предусмотренного Формулой мира Президента Владимира Зеленского.

"ОБСЕ может и должна быть более активной и оперативной в применении существующих инструментов и разработке новых для помощи в возвращении незаконно депортированных в Россию украинских детей и гражданских пленных, которые являются наиболее уязвимой группой, которая остается без внимания международного сообщества", - добавил министр.

Также глава МИД призвал ОБСЕ уделить больше внимания притеснениям этнических групп в России и рассказал о невозможности сотрудничества международных организаций со страной-агрессором.

Не может быть конструктивного взаимодействия с Москвой ни в ОБСЕ, ни в ООН, пока Россия будет продолжать расшатывать наши общества, в частности через вмешательство в выборы, кибератаки и пропаганду, использование мигрантов в качестве оружия, через продовольствие и энергетику. А также пока Россия будет держать трех сотрудников ОБСЕ в незаконном заключении. Совместная политика изоляции будет побуждать Россию освободить их без каких-либо предпосылок. - добавил Кулеба.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ООН использовать все инструменты для возвращения домой украинских детей, похищенных Россией во время ее войны против Украины.