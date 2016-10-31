Обшуки у Держрезерві можуть бути пов'язані із тендером на купівлю пального
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Державному агентстві резерву України проводять обшуки, причиною яких може бути непрозорий тендер на закупівлю пального, який був проведений у структурі у лютому 2016 року. Про це коресподентові УНН розповів працівник Держрезерву.
Як зазначив один із працівників Держагентства резерву Олександр, причиною обшуку може бути результат тендеру щодо закупівлі пального у лютому 2016 року.
На даний момент робота агентства Держрезерву заблокована. Працівники установи знаходяться у приміщенні, але вийти з нього їм не дозволяють.
Орієнтовно обшуки триватимуть до 15:00 години.
За попередньою інформацією, обшуки можуть проводитися і вдома у голови Держагентства резерву України Вадима Мосійчука. Наразі ця інформація перевіряється.
Нагадаємо, сьогодні зранку до офісу Держрезерву з обшуком прийшли працівники СБУ та ГПУ.