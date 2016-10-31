Обыски в Госрезерве могут быть связаны с тендером на покупку горючего
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Государственном агентстве резерва Украины проводят обыски, причиной которых может быть непрозрачный тендер на закупку горючего, который был проведен в структуре в феврале 2016 года. Об этом корресподент УНН рассказал работник Госрезерва.
Как отметил один из сотрудников Госагентства резерва Александр, причиной обыска может быть результат тендера по закупке горючего в феврале 2016 года.
На данный момент работа агентства Госрезерва заблокирована. Работники учреждения находятся в помещении, но выйти из него им не позволяют.
Ориентировочно обыски продлятся до 15:00.
По предварительной информации, обыски могут проводиться и дома у главы Госагентства резерва Украины Вадима Мосийчука. Сейчас эта информация проверяется.
Напомним, сегодня утром в офис Госрезерва с обыском пришли сотрудники СБУ и ГПУ.