Обрання глави партії "БПП "Солідарність" на черговому з’їзді не обговорювалося
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Під час сьогоднішнього партійного з’їзду “БПП “Солідарність” обговорювалися питання, присвячені місцевим виборам, які пройдуть у грудні 2016 року. Про це після зібрання повідомив народний депутат Максима Саврасов, передає кореспондент УНН.
“Ми зібралися сьогодні, 29 числа, через те, що призначено різні дати місцевих виборів. І єдиний день, коли можна було прийняти рішення по всіх чотирьох датах, було 29 жовтня. Це було головне питання сьогоднішнього з’їзду. Вирішили брати участь у місцевих виборах 4, 11 та 18 грудня”, - сказав нардеп.
За словами М.Саврасова, партія намагатиметься виставити своїх кандидатів на всіх виборчих округах.
Також на з’їзді були затвердженні кілька змін у керівництві територіальних парторганізацій, зокрема в Запорізькій та Тернопільській областях.
Водночас питання обрання голови партії не обговорювалось.
“Питання голови партії не обговорювалось. Воно буде обговорюватися на одному з наступних з’їздів”, - сказав М.Саврасов.
Як він пояснив, журналістів не запросили на сьогоднішній з’їзд через те, що партійне приміщення невелике. Однак на з’їзд, під час якого оборюватиметься питання щодо глави партії, ЗМІ пообіцяли запросити.