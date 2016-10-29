Избрание главы партии "БПП "Солидарность" на очередном съезде не обсуждалось
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Во время сегодняшнего партийного съезда "БПП "Солидарность" обсуждались вопросы, посвященные местным выборам, которые пройдут в декабре 2016 года. Об этом после собрания сообщил народный депутат Максим Саврасов, передает корреспондент УНН.
"Мы собрались сегодня, 29 числа, из-за того, что назначены разные даты местных выборов. И единственный день, когда можно было принять решения по всем четырем датам, было 29 октября. Это был главный вопрос сегодняшнего съезда. Решили участвовать в местных выборах 4, 11 и 18 декабря", - сказал нардеп.
По словам М.Саврасова, партия постарается выставить своих кандидатов на всех избирательных округах.
Также на съезде были утверждены несколько изменений в руководстве территориальных парторганизаций, в частности в Запорожской и Тернопольской областях.
В то же время вопрос избрания главы партии не обсуждался.
"Вопрос главы партии не обсуждался. Оно будет обсуждаться на одном из следующих съездов", - сказал М.Саврасов.
Как он пояснил, журналистов не пригласили на сегодняшний съезд из-за того, что партийное помещение небольшое. Однако на съезд, во время которого будет обсуждаться вопрос относительно главы партии, СМИ пообещали пригласить.