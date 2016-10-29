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Избрание главы партии "БПП "Солидарность" на очередном съезде не обсуждалось

Избрание главы партии "БПП "Солидарность" на очередном съезде не обсуждалось

Киев • УНН

 • 11474 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Во время сегодняшнего партийного съезда "БПП "Солидарность" обсуждались вопросы, посвященные местным выборам, которые пройдут в декабре 2016 года. Об этом после собрания сообщил народный депутат Максим Саврасов, передает корреспондент УНН.

"Мы собрались сегодня, 29 числа, из-за того, что назначены разные даты местных выборов. И единственный день, когда можно было принять решения по всем четырем датам, было 29 октября. Это был главный вопрос сегодняшнего съезда. Решили участвовать в местных выборах 4, 11 и 18 декабря", - сказал нардеп.

По словам М.Саврасова, партия постарается выставить своих кандидатов на всех избирательных округах.

Также на съезде были утверждены несколько изменений в руководстве территориальных парторганизаций, в частности в Запорожской и Тернопольской областях.

В то же время вопрос избрания главы партии не обсуждался.

"Вопрос главы партии не обсуждался. Оно будет обсуждаться на одном из следующих съездов", - сказал М.Саврасов.

Как он пояснил, журналистов не пригласили на сегодняшний съезд из-за того, что партийное помещение небольшое. Однако на съезд, во время которого будет обсуждаться вопрос относительно главы партии, СМИ пообещали пригласить.

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