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Обов'язкова евакуація з Донеччини: вивезли вже 1138 людей

Обов'язкова евакуація з Донеччини: вивезли вже 1138 людей

Київ • УНН

 • 117268 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. За перші дні серпня з небезпечних регіонів та тимчасово окупованих територій України евакуювали приблизно 5 тисяч цивільних, серед них 1138 жителів Донеччини. Про це у Telegram повідомило Мінреінтеграції, інформує УНН.

Цитата

"Зокрема, від початку тижня лише з Донецької області під час обов’язкової евакуації цивільного населення вже евакуйовано 1138 громадян. Серед них 246 дітей та 57 маломобільних осіб з інвалідністю", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За той самий період вдалося евакуювати з тимчасово непідконтрольних територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей майже 2,7 тисячі цивільних.

Також у перший день серпня з ТОТ Харківської області у безпечні місця вивезли 872 людини, серед яких 203 дитини.

Нагадаємо

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Донецької області евакуюватися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Евакуація з Донеччини: у Мінреінтеграції назвали план дій

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