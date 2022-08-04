Обов'язкова евакуація з Донеччини: вивезли вже 1138 людей

Цитата

"Зокрема, від початку тижня лише з Донецької області під час обов’язкової евакуації цивільного населення вже евакуйовано 1138 громадян. Серед них 246 дітей та 57 маломобільних осіб з інвалідністю", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За той самий період вдалося евакуювати з тимчасово непідконтрольних територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей майже 2,7 тисячі цивільних.

Також у перший день серпня з ТОТ Харківської області у безпечні місця вивезли 872 людини, серед яких 203 дитини.

Нагадаємо

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Донецької області евакуюватися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Евакуація з Донеччини: у Мінреінтеграції назвали план дій