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Обязательная эвакуация из Донецкой области: вывезли уже 1138 людей

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. За первые дни августа из опасных регионов и временно оккупированных территорий Украины эвакуировали примерно 5 тысяч гражданских, среди них 1138 жителей Донецкой области. Об этом в Telegram сообщило Минреинтеграции, информирует УНН.

Цитата

"С начала недели только из Донецкой области во время обязательной эвакуации гражданского населения уже эвакуировано 1138 граждан. Среди них 246 детей и 57 маломобильных людей с инвалидностью", – говорится в сообщении.

Детали

За тот же период удалось эвакуировать с временно неподконтрольных территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей почти 2,7 тысяч гражданских.

Также в первый день августа из ТОТ Харьковской области в безопасные места вывезли 872 человека, среди которых 203 ребенка.

Напомним

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области эвакуироваться.

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