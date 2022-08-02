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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Евакуація з Донеччини: у Мінреінтеграції назвали план дій

Евакуація з Донеччини: у Мінреінтеграції назвали план дій

Київ • УНН

 • 166037 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Обов’язкова евакуація жителів Донеччини відбуватиметься злагоджено та чітко: логістику вже організовано, у багатьох регіонах країни вже чекають на переселенців. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує УНН

Деталі

Для тих, хто збирається евакуюватися, в Мінреінтеграції опублікували алгоритм дій:

1. Звернутися на гарячі лінії Донецької ВЦА або скористатись відповідними чатботами;

2. На підставі звернення до охочих евакуюватися приїдуть додому, допоможуть зібратися та довезуть до місця евакуації;

3. Відправлення з небезпечної зони. Транспортування людей відбувається потягами та автобусами;

4. Під час поїздки допоможуть оформити довідку ВПО;

5. Після прибуття переселенців зустрінуть, видадуть першу фінансову допомогу від держави.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук підкреслила, що нікого не змушуватимуть евакуюватися. Громадяни, які відмовляються, беруть персональну відповідальність за своє життя та за життя своїх дітей.

Нагадаємо

Кабмін створив координаційний штаб з евакуації жителів Донецької області. Його очолила Ірина Верещук.

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