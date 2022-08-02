Эвакуация из Донецкой области: в Минреинтеграции назвали план действий

Детали

Для тех, кто собирается эвакуироваться, в Минреинтеграции опубликовали алгоритм действий:

1. Обратиться на горячие линии Донецкой ВГА или воспользоваться соответствующими чат-ботами.

2. На основании обращения к желающим эвакуироваться приедут домой, помогут собраться и довезут до места эвакуации.

3. Отправление из опасной зоны. Транспортировка людей происходит поездами и автобусами.

4. Во время поездки помогут оформить справку ВПЛ.

5. По прибытии переселенцев встретят, выдадут первую финансовую помощь от государства.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что никого не будут заставлять эвакуироваться. Граждане, которые отказываются, берут персональную ответственность за свою жизнь и за жизнь своих детей.

Напомним

Кабмин создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила Ирина Верещук.