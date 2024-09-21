Обговорили потреби Сил оборони у критичних видах озброєння: Сирський поговорив із французьким генералом
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції Бюркаром. Обговорили потреби України в критичних видах озброєння та військову підтримку Франції.
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський провів чергову телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром. Обговорили потреби Сил оборони України в критичних видах озброєння, передає УНН із посиланням на Генштаб.
"Подякував генералу Тьєрі Бюркару, Уряду та народу Франції за стійку військову й політичну підтримку України. Особливу вдячність висловив за надані озброєння (передусім засоби ППО), військову техніку та боєприпаси.
Поінформував про актуальну стратегічну обстановку та хід бойових дій на різних напрямках фронту", - повідомив Сирський.
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Головнокомандувач ЗСУ, зосередив увагу свого французького колеги на військових злочинах російських агресорів, зокрема на продовженні ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, а також на невибіркових масованих ударах по цивільних об'єктах.
"Обговорили потреби Сил оборони України в критичних видах озброєння, військової техніки, боєприпасів та обладнання.
За результатами розмови узгодили спільні зусилля для розвитку українсько-французького військового співробітництва", - резюмував Сирський.