Сирський провів закриту нараду з командирами підрозділів безпілотних систем ЗСУ: які задачі визначив
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем. Обговорено результати роботи за місяць та визначено завдання щодо розвитку Сил безпілотних систем ЗСУ.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів чергову нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем у закритому форматі відеоконференцзв'язку на якій було підведено підсумки спільної роботи за місяць, передає УНН.
"Заслухав керівників структурних підрозділів видів та родів ЗСУ з питань реалізації поставлених завдань щодо розвитку та нарощування бойових спроможностей частинами і підрозділами БПЛА.
Також заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ щодо аналізу результатів ефективності застосування безпілотних систем в районах виконання бойових завдань", - повдіомив Сирський у Telegram.
Головком додав, що визначив конкретні задачі щодо розвитку структури, нарощування чисельності та підвищення бойових можливостей Сил безпілотних систем ЗСУ.
Найкращих фахівців, які відзначились високими результатами у знищенні особового складу, техніки та озброєння ворога, заохотив відзнаками Головнокомандувача.
"Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються. ЗСУ мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо над цим працювати", - резюмував він.
Головнокомандувач ЗСУ ініціює перевірку начальника штабу Сил Безпілотних систем03.09.24, 23:00 • 32164 перегляди