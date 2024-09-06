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Сирський провів закриту нараду з командирами підрозділів безпілотних систем ЗСУ: які задачі визначив

Київ • УНН

 • 78996 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем. Обговорено результати роботи за місяць та визначено завдання щодо розвитку Сил безпілотних систем ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів чергову нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем у закритому форматі відеоконференцзв'язку на якій було підведено підсумки спільної роботи за місяць, передає УНН.

"Заслухав керівників структурних підрозділів видів та родів ЗСУ з питань реалізації поставлених завдань щодо розвитку та нарощування бойових спроможностей частинами і підрозділами БПЛА.

Також заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ щодо аналізу результатів ефективності застосування безпілотних систем в районах виконання бойових завдань", - повдіомив Сирський у Telegram.

Головком додав, що визначив конкретні задачі щодо розвитку структури, нарощування чисельності та підвищення бойових можливостей Сил безпілотних систем ЗСУ.

Найкращих фахівців, які відзначились високими результатами у знищенні особового складу, техніки та озброєння ворога, заохотив відзнаками Головнокомандувача.

"Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються. ЗСУ мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо над цим працювати", - резюмував він.

Головнокомандувач ЗСУ ініціює перевірку начальника штабу Сил Безпілотних систем03.09.24, 23:00 • 32164 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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