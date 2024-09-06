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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сырский провел закрытое совещание с командирами подразделений беспилотных систем ВСУ: какие задачи определил

Сырский провел закрытое совещание с командирами подразделений беспилотных систем ВСУ: какие задачи определил

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 18:55  •  9874 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных ударных систем. Обсуждены результаты работы за месяц и определены задачи по развитию Сил беспилотных систем ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел очередное совещание с командирами подразделений беспилотных ударных систем в закрытом формате видеоконференцсвязи на котором были подведены итоги совместной работы за месяц, передает УНН.

«Заслушал руководителей структурных подразделений видов и родов ВСУ по вопросам реализации поставленных задач по развитию и наращиванию боевых возможностей частями и подразделениями БПЛА.

Также заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ по анализу результатов эффективности применения беспилотных систем в районах выполнения боевых задач», - сообщил Сирский в Telegram.

Главком добавил, что определил конкретные задачи по развитию структуры, наращиванию численности и повышению боевых возможностей Сил беспилотных систем ВСУ.

Лучших специалистов, которые отличились высокими результатами в уничтожении личного состава, техники и вооружения врага, поощрил отличиями Главнокомандующего.

«Беспилотные системы в условиях интенсивной войны быстро и динамично развиваются. ВСУ должны быть на шаг впереди врага. Продолжаем над этим работать», - резюмировал он.

Головнокомандувач ЗСУ ініціює перевірку начальника штабу Сил Безпілотних систем3 сентября 2024, 20:00 • 31660 просмотров

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