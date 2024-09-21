Обсудили потребности Сил обороны в критических видах вооружения: Сырский поговорил с французским генералом
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Сырский провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба ВС Франции Бюркаром. Обсудили потребности Украины в критических видах вооружения и военную поддержку Франции.
Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский провел очередной телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром. Обсудили потребности Сил обороны Украины в критических видах вооружения, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
«Поблагодарил генерала Тьери Бюркара, Правительство и народ Франции за устойчивую военную и политическую поддержку Украины. Особую благодарность выразил за предоставленные вооружения (прежде всего средства ПВО), военную технику и боеприпасы.
Проинформировал об актуальной стратегической обстановке и ходе боевых действий на разных направлениях фронта», - сообщил Сырский.
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Главнокомандующий ВСУ, сосредоточил внимание своего французского коллеги на военных преступлениях российских агрессоров, в частности на продолжении ракетно-авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, а также на неизбирательных массированных ударах по гражданским объектам.
«Обсудили потребности Сил обороны Украины в критических видах вооружения, военной техники, боеприпасов и оборудования.
По результатам разговора согласовали совместные усилия для развития украинско-французского военного сотрудничества», - резюмировал Сырский.