Обговорили F-16: Умєров зустрівся у Києві з міністром оборони Данії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова Міноборони України Рустем Умєров зустрівся у Києві з міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном. Очільник українського оборонного відомства подякував своєму данському колезі за зусилля з постачання літаків F-16 в Україну, повідомляє УНН.
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«Був радий привітати свого данського колегу, міністра оборони у Києві. Данія є однією з країн, які очолюють зусилля міжнародної коаліції з постачання літаків F-16 в Україну, підготовки пілотів та допоміжного персоналу. Вдячний за цю всебічну та непохитну підтримку України», - написав Умєров у X.
Доповнення
Ймовірно, Данія зможе передати Україні перший бойовий літак F-16 у першому кварталі 2024 року. Про це пише ВТ, посилаючись на міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена.
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