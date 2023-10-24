Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії

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"Ми дуже цінуємо підтримку Данії з перших днів повномасштабної війни. Звісно, нашим пріоритетом є військова підтримка. Дякую за вже 12 пакетів допомоги, які посилюють наших воїнів на полі бою", - повідомив Зеленський у Telegram про зустріч з міністром оборони Данії.

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Норвегія об’єднує зусилля зі Швецією та Данією для закупівлі артилерійських боєприпасів для України, снаряди буде поставлено у 2024 році.