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Норвегія, Швеція і Данія спільно закуплять артснаряди для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Норвегія об’єднує зусилля зі Швецією та Данією для закупівлі артилерійських боєприпасів для України, снаряди буде поставлено у 2024 році. Про це повідомляє Міністерство оборони Норвегії, пише УНН.

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"Ця ініціатива дуже важлива з двох причин. По-перше, це важливий внесок у підтримку оборонної боротьби України. По-друге, це хороший приклад північноєвропейської співпраці у сфері матеріально-технічного забезпечення та промисловості, у якій наразі було важко досягти успіху", - заявив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.

Деталі

Міністр зауважив, що було розглянуто кілька можливостей щодо того, як продовжити надання боєприпасів Україні найшвидшим і найкращим способом, тож було зроблено висновок, що найшвидшим і найпрактичнішим способом було використовувати рамкову угоду, яку Організація оборонної логістики (FLO) має з NAMMO.

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"Разом три країни вносять близько 600 мільйонів норвезьких крон (близько 52 млн євро - ред.), і Україна отримає боєприпаси у 2024 році. Виробництво боєприпасів NAMMO в Україні не вплине на поточні поставки до Норвегії", - зазначив міністр оборони країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Норвегія виділить ще близько 18,5 млн дол. на розмінування в Україні

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