Норвегія, Швеція і Данія спільно закуплять артснаряди для України

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"Ця ініціатива дуже важлива з двох причин. По-перше, це важливий внесок у підтримку оборонної боротьби України. По-друге, це хороший приклад північноєвропейської співпраці у сфері матеріально-технічного забезпечення та промисловості, у якій наразі було важко досягти успіху", - заявив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.

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Міністр зауважив, що було розглянуто кілька можливостей щодо того, як продовжити надання боєприпасів Україні найшвидшим і найкращим способом, тож було зроблено висновок, що найшвидшим і найпрактичнішим способом було використовувати рамкову угоду, яку Організація оборонної логістики (FLO) має з NAMMO.

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"Разом три країни вносять близько 600 мільйонів норвезьких крон (близько 52 млн євро - ред.), і Україна отримає боєприпаси у 2024 році. Виробництво боєприпасів NAMMO в Україні не вплине на поточні поставки до Норвегії", - зазначив міністр оборони країни.

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