Норвегія виділить ще близько 18,5 млн дол. на розмінування в Україні

Цитата

«Розмінування рятує життя та захищає цивільне населення, особливо дітей. Розмінування також є необхідною умовою для надання інших форм надзвичайної допомоги та відновлення інфраструктури. Запобігання людських жертв також зміцнює здатність України протистояти російській агресії. Тому уряд виділить 200 мільйонів норвезьких крон, призначених для розмінування та інших вибухових речовин в Україні», - сказала Хюітфельдт.

Доповнення

Зараз гуманітарне розмінування України є одним із пріоритетних напрямків, оскільки потенційно замінованими є 30% територій.