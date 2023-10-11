Норвегия выделит еще около 18,5 млн дол. на разминирование в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Правительство Норвегии дополнительно выделит 200 миллионов норвежских крон (около 18,5 млн дол.) на разминирование в Украине. Об этом сообщила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, передает УНН со ссылкой на сайт правительства.
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«Разминирование спасает жизни и защищает гражданское население, особенно детей. Разминирование также является необходимым условием для оказания других форм чрезвычайной помощи и восстановления инфраструктуры. Предотвращение человеческих жертв также укрепляет способность Украины противостоять российской агрессии. Поэтому правительство выделит 200 миллионов норвежских крон, предназначенных для разминирования и других взрывчатых веществ в Украине», - сказала Хюитфельдт.
Дополнение
Сейчас гуманитарное разминирование Украины является одним из приоритетных направлений, так как потенциально заминированными являются 30% территорий.