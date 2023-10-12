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Норвегия, Швеция и Дания совместно закупят артснаряды для Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Норвегия объединяет усилия со Швецией и Данией для закупки артиллерийских боеприпасов для Украины, снаряды будут поставлены в 2024 году. Об этом сообщает Министерство обороны Норвегии, пишет УНН.

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"Эта инициатива очень важна по двум причинам. Во-первых, это важный вклад в поддержку оборонной борьбы Украины. Во-вторых, это хороший пример североевропейского сотрудничества в сфере материально-технического обеспечения и промышленности, в которой пока было трудно достичь успеха", - заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.

Детали

Министр отметил, что было рассмотрено несколько возможностей относительно того, как продолжить предоставление боеприпасов Украине быстрым и лучшим способом, поэтому был сделан вывод, что самым быстрым и практичным способом было использовать рамочное соглашение, которое Организация оборонной логистики (FLO) имеет с NAMMO.

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"Вместе три страны вносят около 600 миллионов норвежских крон (около 52 млн евро - ред.), и Украина получит боеприпасы в 2024 году. Производство боеприпасов NAMMO в Украине не повлияет на текущие поставки в Норвегию", - отметил министр обороны страны.

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