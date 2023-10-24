Зеленский встретился с министром обороны Дании

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"Мы очень ценим поддержку Дании с первых дней полномасштабной войны. Конечно, нашим приоритетом является военная поддержка. Спасибо за уже 12 пакетов помощи, которые усиливают наших воинов на поле боя", - сообщил Зеленский в Telegram о встрече с министром обороны Дании.

Напомним

Норвегия объединяет усилия со Швецией и Данией для закупки артиллерийских боеприпасов для Украины, снаряды будут поставлены в 2024 году.