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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обсудили F-16: Умеров встретился в Киеве с министром обороны Дании

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров встретился в Киеве с министром обороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном. Глава украинского оборонного ведомства поблагодарил своего датского коллегу за усилия по поставке самолетов F-16 в Украину, сообщает УНН.

Обсудили F-16: Умеров встретился в Киеве с министром обороны Дании

Цитата

«Был рад приветствовать своего датского коллегу, министра обороны в Киеве. Дания является одной из стран, которые возглавляют усилия международной коалиции по поставке самолетов F-16 в Украину, подготовке пилотов и вспомогательного персонала. Благодарен за эту всестороннюю и непоколебимую поддержку Украины», - написал Умеров в X.

Дополнение

Вероятно, Дания сможет передать Украине первый боевой самолет F-16 в первом квартале 2024 года. Об этом пишет ВТ, ссылаясь на министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

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