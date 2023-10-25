Обсудили F-16: Умеров встретился в Киеве с министром обороны Дании
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров встретился в Киеве с министром обороны Дании Троэльсом Люндом Поульсеном. Глава украинского оборонного ведомства поблагодарил своего датского коллегу за усилия по поставке самолетов F-16 в Украину, сообщает УНН.
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«Был рад приветствовать своего датского коллегу, министра обороны в Киеве. Дания является одной из стран, которые возглавляют усилия международной коалиции по поставке самолетов F-16 в Украину, подготовке пилотов и вспомогательного персонала. Благодарен за эту всестороннюю и непоколебимую поддержку Украины», - написал Умеров в X.
Дополнение
Вероятно, Дания сможет передать Украине первый боевой самолет F-16 в первом квартале 2024 года. Об этом пишет ВТ, ссылаясь на министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.
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