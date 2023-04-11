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Обговорили допомогу для перемоги над російською агресією: Кулеба зустрівся з головою італійського МЗС

Обговорили допомогу для перемоги над російською агресією: Кулеба зустрівся з головою італійського МЗС

Київ • УНН

 • 633025 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив допомогу необхідну Україні для перемоги над рф з італійським очільником МЗС Антоніо Таяні. Про це інформує УНН посилаючись на Twitter голови зовнішньополітичного відомства.

Цитата

"Сьогодні я говорив зі своїм італійським колегою Антоніо Таяні. Ми обговорили нову допомогу, яку Італія може надати для забезпечення перемоги України над російською агресією", - повідомив Кулеба.

Доповнення

Як зазначив раніше Таяні, Італія наприкінці квітня збирається провести конференцію щодо відновлення України. Уряд організує конференцію щодо відновлення України 26 квітня за участю італійських компаній.

"Наша відданість миру та свободі для українського народу продовжується",- зазначив міністр закордонних справ Італії.

Також з початку березня 20 українських військових вивчають в Італії роботу зенітного ракетного комплексу Samp-T. Навчання військовослужбовці проходять в казармах Санта-Барбари в Сабаудії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Італія привела в боєздатність, розгорнуту в Словаччині систему ППО SAMP/T

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